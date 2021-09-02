ДОМ.РФ инвестировал до 6 млрд рублей в развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. До 6 млрд рублей вложили в развитие городской среды и создание мастер-планов в регионах Дальнего Востока, сообщил в четверг гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на сессии Восточного экономического форума.

"За последние несколько лет мы инвестировали на Дальнем Востоке до 6 млрд рублей, в частности, в разработку мастер-планов городов", - сказал Мутко. Так, по его словам, мастер-планы разработали для Владивостока, острова Русский, Хабаровска и Магадана.

Гендиректор ДОМ.РФ добавил, что также будут проводиться международные архитектурные конкурсы, привлекаться современные институты для развития городской среды на Дальнем Востоке. Кроме того, ДОМ.РФ продолжает подготовку архитекторов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.