Программа туристического кешбэка будет работать в 2022 году только на низкий сезон, исключая новогодние праздники и летний период, сообщила Догузова.

"Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января", - сказала Догузова.

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон, туры будут продаваться на период с 15 января по 30 апреля. Об этом журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах ВЭФ-2021.

"Ориентировочно, с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется", - пояснила она.

Программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) была запущена в августе 2020 года. 16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап (четвертый по счету) программы (до 31 августа). Позднее этап был продлен до 14 сентября. Туристы могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Туристу на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма возмещения составляет 20 тыс. рублей.

Детский кешбэк

Программа детского туристического кешбэка закладывалась в 2021 году как однократная. Решение о ее продлении пока не принято, сообщила Догузова.

"Если туристический кешбэк закладывался нами как ежегодная мера, то детский туристический кешбэк мы запускали как одногодичную меру поддержки. Мы бы очень хотели, рассчитываем, что он будет продолжен. Финансирование в нацпроект не заложено. Решения по продлению на следующий год пока нет", - сказала она.

Программа детского туристического кешбэка в РФ проводилась с 25 мая по 31 августа 2021 года. В ее рамках россиянам возвращалось 50% стоимости путевки в лагерь (до 15 сентября), но не более 20 тыс. руб.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.