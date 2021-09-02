Осипов предложил расширить льготы ТОР на Дальнем Востоке для развития переработки сырья

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в четверг предложил расширить льготы на горнодобывающие предприятия в рамках территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, чтобы сделать выгодным создание перерабатывающей промышленности. Такое предложение глава региона озвучил на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Мы добываем большое количество ресурсов, их добывать выгодно, после этого их в практически необработанном виде достаточно выгодно вывозить. Но их невыгодно перерабатывать на территории самого Забайкальского края. И в итоге мы создаем вахтовые поселки, мы осваиваем природные ископаемые ресурсы, которые могли бы быть источником долгосрочного развития, но не создаем промышленность. <…> У меня такое предложение: надо помимо того, чтобы предоставлять полностью все льготы территориям опережающего развития на новые перерабатывающие предприятия, продлевать льготы и для добывающих предприятий с тем, чтобы собственникам было выгодно инвестировать в этот проект", - сказал Осипов.

Кроме того, глава региона предложил передать Минвостокразвития России больше полномочий по расширению территорий опережающего развития, что позволит успешнее создавать рабочие места в отдаленных районах за счет привлечения в ТОР малого и среднего бизнеса.

"В территории опережающего развития, где у нас много крупных проектов, более 200 млрд рублей инвестиций только за два года вложено, мы стараемся поддержать и маленькие проекты на 30-50-100 млн рублей, но ныне действующие процедуры расширения ТОР занимают шесть-девять месяцев. Чуть ли не все правительство России участвует в их согласовании. Включение земельных участков, выделение земельных участков из федеральных земель - все это занимает или месяцы, или, к сожалению, даже годы", - уточнил губернатор.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей регионов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.