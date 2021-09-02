"Известия": количество краж со счетов россиян за последний квартал уменьшилось на треть

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Численность краж денег с банковских карт россиян за последние три месяца сократилась на 36%. Об этом газете "Известия" рассказал заместитель президента - председатель правления ВТБ Анатолий Печатников, подчеркнув, что этот показатель снижается четвертый месяц подряд.

ВТБ за восемь месяцев предотвратил почти 680 тыс. атак, не позволив украсть со счетов клиентов более 10 млрд рублей. Эта цифра в 1,5 раза больше, чем результат за аналогичный период 2020 года, сообщил Печатников. Кроме того, отметил он, клиенты стали на треть чаще распознавать попытки завладеть их деньгами.

Тенденцию к снижению хищений с карт россиян подтвердили в СКБ-банке. За последние три месяца количество таких преступлений снизилось на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил изданию начальник управления контроля клиентских операций департамента информационной безопасности банка Алексей Кадочников. По его словам, это дает основания предполагать, что клиенты стали более грамотными, реже попадаясь на уловки мошенников.

Газпромбанк также отметил снижение количества мошеннических звонков в первом квартале 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В нынешнем году банк защитил от мошенников более 1 млрд рублей средств клиентов, сообщил замначальника департамента информации финансовой организации Алексей Плешков. В "Хоум кредит" фиксируют снижение случаев мошенничества с использованием социальной инженерии, но связывают это в тщательной настройкой фрод-мониторинга.

Сокращение попыток хищений в сравнении с началом года отмечают в "Открытии". В Почта Банке отчитались о росте количества предотвращенных краж с начала года на 20%. При этом, по оценкам Росбанка и УБРиР, эти показатели находятся на стабильном уровне.

Фишинг и другие схемы мошенничества

Серьезной проблемой становятся фишинговые схемы, продвигаемые в соцсетях: их доля в атаках на счета россиян выросла с 10% до 17%, заявил Печатников. Ранее он сообщал, что свыше 90% от всех атак приходятся на сценарии с использованием социальной инженерии. Злоумышленники, используя психологические уловки и манипуляции, пытались по телефону, SMS или через мессенджеры получить доступ к учетным данным пользователей.

Снижения количества хищений с банковских карт объясняется тем, что повышается осведомленность клиентов о стандартных схемах мошенников, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. При этом, как отмечает руководитель отдела аналитики "СерчИнформ" Алексей Парфентьев, если раньше мошенникам достаточно было использовать грубые схемы, то теперь они вынуждены их усложнять, например, представляться полицейскими.

По мнению ведущего специалиста департамента анализа защищенности Digital Security Александра Багова количество мошеннических действий зависит от сезонных нужд клиентов банков, а также новых веяний и внедрения инновационных технологий, связанных с осуществлением платежных операций. Локальный спад в этой статистике не означает, что мошенники стали менее активны, уверен он.

Общий ущерб

По данным Банка России, по итогам 2020 года общий ущерб от действий кибермошенников вырос до 9,8 млрд рублей с 6,4 млрд рублей в 2019 году. Больше всего случаев мошенничества происходило с транзакциями без предъявления карты и с операциями дистанционного банковского обслуживания, а также с операциями через банкоматы и терминалы. Убытки физических лиц в результате кибермошенничества в 2020 году составили 8,8 млрд рублей, юридических лиц - 0,7 млрд рублей.