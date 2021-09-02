В проекты газификации Приморья планируют инвестировать 5,5 млрд рублей до 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Приморского края Вера Щербина и руководители АО "Газпромбанк", ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Востокарктикнефтегаз" в четверг на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее инвестирование в проекты газификации края в размере 5,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В период с 2021 [по] 2025 год в газификацию населенных пунктов Приморского края с привлечением концессионных моделей планируется инвестировать 5,5 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали председатель правительства Приморья Вера Щербина и руководители АО "Газпромбанк", ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Востокарктикнефтегаз" на полях шестого Восточного экономического форума в четверг, 2 сентября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение предполагает газификацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий, строительство межпоселковых и распределительных газопроводов, развитие автономной инфраструктуры для производства сжиженного природного газа в муниципалитетах Приморского края.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.