Россия и Южная Корея рассматривают проекты по водородному транспорту

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. РФ и Южная Корея обсуждают проекты по водородному транспорту, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на Восточном экономическом форуме.

"С Южной Кореей у нас сейчас рассматриваются проекты по водородному транспорту. Конечно, они заинтересованы, потому что мы обладаем хорошим природным ресурсом", - сказал он.

Замминистра отметил, что обсуждаются водородные проекты и с Японией. "С Японией у нас сейчас хорошие переговоры и хороший контракт заключается", - добавил он.

По словам Евтухова, у Дальнего Востока хорошие перспективы по участию в водородных проектах с учетом ресурсной базы.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.