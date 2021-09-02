"Русагро" рассмотрит реализацию свиноводческого проекта в КНР после открытия границ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" вернется к вопросу о реализации свиноводческого проекта в Китае после открытия границ с этой страной. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума

"Русагро" рассматривает такую возможность, но в данный момент визиты в Китай производить практически невозможно. Вся наша китайская команда, которая свининой занималась, была эвакуирована. В данный момент никакой работы по этому проекту не ведется. Когда Китай откроется, мы вернемся к переговорам", - сказал он, уточнив, что они будут вестись преимущественно с представителями провинции Хэйлунцзян.

При этом Басов отметил, что компания будет следить за тем, как Китай развивает собственное свиноводческое производство, а также за распространением африканской чумы свиней в стране. Таким образом, сроки и объемы проекта зависят от открытия границ с Китаем, заключил гендиректор компании.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81%, до 17,6 млрд рублей.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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