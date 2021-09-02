Катырин: на регионы Дальнего Востока приходится менее 8% объема инвестиций в России

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Менее 8% от общего объема инвестиций в основной капитал России приходится на регионы Дальнего Востока, это среднее значение по стране. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"По итогам прошлого года на регионы Дальнего Востока пришлось чуть менее 8% всего объема инвестиций в основной капитал. Учитывая, что свыше 30% - в Центральном федеральном округе, то это среднее значение по стране. Вместе с тем отмечу, что 57% инвестиций в основной капитал осуществляют предприниматели из собственных средств, 17% - государство, чуть менее 8% - банки. Практически все финансы сосредоточены в центре, как и крупные инвестпроекты с участием иностранного капитала", - сказал глава палаты.

Вместе с тем, продолжил Катырин, если посмотреть на результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в этом году, то четыре региона Дальневосточного федерального округа вошли в число лидеров - Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край и Магаданская область. Кроме того, Сахалинская область и Забайкальский край стали пилотными регионами, где будет внедряться новая система поддержки инвестиционных проектов, формируемая в рамках нового инвестиционного цикла, напомнил он.

"Что касается деятельности ТПП России и торгово-промышленных палат в регионах Дальнего Востока, то отмечу, что большинство из них активно работают по поиску, отбору и продвижению региональных инвестиционных проектов, участвуют в совершенствовании нормативного правового регулирования инвестиционной деятельности, развитии инвестиционной и инновационной инфраструктуры. Также ТПП России проводит специализированные информационно-методические и образовательные мероприятия, нацеленные на повышение компетенций как палат, так и регионального бизнеса, и Дальневосточный округ стал одним из первых, где такое мероприятие состоялось", - рассказал Катырин.

В настоящее время ТПП РФ также большое внимание уделяет развитию инновационного предпринимательства и продвижению инновационных разработок на внешние рынки. "С прошлого года в приоритетном порядке взаимодействуем с СНГ, так как наша дочерняя структура получила статус Центра коммерциализации инноваций при Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2030 года, и одним из важных направлений является развитие взаимодействия с третьими странами, прежде всего странами Азии, по технологическому трансферу и экспорту технологий. И здесь, в рамках Восточного экономического форума, мы рассчитываем привлечь предпринимателей к этой работе и к взаимодействию. У нас уже есть истории успеха, и мы бы хотели их развивать и расширять, не забывая при этом и про межрегиональный трансфер технологий и возможности для развития отечественного бизнеса", - добавил собеседник агентства.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.