Катырин: налоговые льготы на Курилах привлекут инвесторов из стран Азии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Введение особого налогового режима на Курильских островах привлечет к работе на данной территории иностранных инвесторов, прежде всего, из стран Азии. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение, которое касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов. В частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.

"Введение на Курильских острова режима свободной таможенной зоны не просто обсуждается, а завершаются подготовительные работы. И мы ожидаем, что в рамках Восточного экономического форума будут озвучены конкретные параметры. Минвостокразвития России анонсировало, что планируется полное освобождение инвесторов на длительный срок от всех налогов, снижение социальных страховых взносов до 7,6% и введение режима свободной таможенной зоны. По нашим оценкам, эти меры позволят региону более активно развивать свой инвестиционный, промышленный и туристический потенциал. Мы рассчитываем, что введение особых налоговых режимов также привлечет к работе на данной территории и иностранных инвесторов, прежде всего, из стран Азии", - сказал Катырин.

Он отметил, что любому предпринимателю нужна стабильность, особенно когда он вкладывает средства в развитие не только отдельного проекта, а в целом в развитие региона. "Поэтому, на наш взгляд, главное - обеспечить стабильные правила игры хотя бы на период реализации проекта, обеспечить защиту вложенных средств и исключить риски, в том числе от внешних факторов, влияющих на принятие решений инвесторами", - подчеркнул глава ТПП РФ.

Катырин добавил, что развитие Дальнего Востока является стратегической задачей и для ее реализации на территории макрорегиона уже созданы территории опережающего социально-экономического развития, работает "Свободный порт Владивосток", реализуется инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, действуют инвестиционные квоты на вылов рыбы и льготное финансирование крупных инвестиционных проектов и субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, приоритетные направления развития определены национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. "Поэтому, полагаю, что сегодня на Дальнем Востоке создаются максимально комфортные условия не только для инвесторов, но и для граждан, готовых там жить и работать", - заключил собеседник агентства.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.