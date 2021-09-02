Чекунов заявил, что Дальний Восток должен стать территорией деревянного домостроения

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Развитие деревянного домостроения будет актуально на Дальнем Востоке. Об этом во вторник в рамках Восточного экономического форума заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Дальний Восток должен стать территорией деревянного домостроения. Здесь очень много леса и природа к этому располагает. И находясь в полной постоянной связи по коммуникационным каналам со всем миром, люди могли бы жить очень полноценной и здоровой жизнью, и жить дольше в небольших комфортных городах", - сказал Чекунков.

Он отметил, что пандемия показала, что можно эффективно работать удаленно и не обязательно людям жить в небоскребах и спальных районах. "Нет, может быть шикарное качество среды в небольших городах при условии, что они грамотно спланированы, интегрированы в окружающую среду, в природу", - отметил Чекунков.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.