Две новые школы за 2,5 млрд рублей построят в Улан-Удэ до 2023 года

ТАСС, 2 сентября. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство двух школ в Улан-Удэ за 2,5 млрд рублей, подписали в рамках VI Восточного экономического форума между Газпромбанком, Фондом "Стратегия будущего" и властями Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба банка в четверг.

"Проектом предусмотрено строительство двух общеобразовательных школ: в микрорайоне 142 и школы по улице Ключевская вблизи школы № 17 в Октябрьском районе Улан-Удэ. Сроки реализации проекта - 2022-2023 годы. Планируемый размер инвестиций составляет 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Строительство новых школ в рамках государственно-частного партнерства поможет решить в регионе проблему нехватки социальной инфраструктуры. Так, в Улан-Удэ в нескольких школах дети учатся в три смены.

"Со следующего года республика в числе первых регионов начинает новый этап сотрудничества по ликвидации третьей смены в образовательных учреждениях - будем строить школы в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня на полях Восточного экономического форума подписали соглашение на строительство двух школ в Улан-Удэ", - цитирует пресс-служба слова главы правительства Бурятии Алексея Цыденова.

Он отметил, что в регионе благодаря федеральной поддержке в рамках нацпроектов за последние четыре года построены 16 школ, которые могут принимать более 6 тыс. детей в одну смену.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.