Водородный парк создадут на Сахалине с участием компании Volvo Group

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Volvo Group Россия вошла в состав участников проекта по созданию водородного парка в Сахалинской области. Соответствующее соглашение подписали 2 сентября на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе Корпорации развития Сахалинской области - одной из сторон соглашения, принадлежащей правительству островного региона.

"2 сентября генеральный директор Volvo Group Россия Сергей Яворский поставил подпись под пятилетним соглашением о сотрудничестве по вопросам развития водородных технологий и участия компании в создании водородного парка на территории Сахалинской области. В проект также вовлечены АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", АО "Русатом Оверсиз" и АО "Корпорация развития Сахалинской области", - рассказали в пресс-службе.

По информации корпорации развития, соглашение предусматривает возможность организации развития транспорта на водородных топливных элементах и сопутствующей топливозаправочной инфраструктуры на территории Сахалинской области. "Правительство островного региона выполняет задачу по внедрению новых подходов к развитию энергетики, которую поставил президент России Владимир Путин. Мы занимаемся формированием новой инвестиционной площадки - водородного парка. Он станет одним из ключевых объектов кластера по производству и использованию нового вида топлива, безопасного для окружающей среды. Очень важно, что в числе первых резидентов водородного парка - Volvo Group Россия, компания с мировым именем", - приводятся пресс-службой слова Андрея Медведева, генерального директора Корпорации развития Сахалинской области.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики призвана оказать инвесторам содействие в реализации всех стадий проекта в части получения финансирования, организации переговорных площадок с потенциальными партнерами, другими институтами развития и органами федеральной и региональной власти, а также в части поддержки возможных экспортных контрактов по проекту. Корпорация развития Сахалинской области возьмет на себя оказание организационной поддержки в реализации целей и задач подписанного соглашения. В свою очередь Русатом Оверсиз заявил о планах по строительству комплекса по производству низкоуглеродного водорода в регионе.

"Для нас вхождение в проект по созданию водородного парка в Сахалинской области полностью укладывается в стратегию компании по развитию электрогрузового транспорта на топливных элементах для магистрального сегмента. Мы уже занимаем лидирующие позиции в области электрогрузовиков, но нам также необходимо дополнить их решениями для дальнемагистральных перевозок и для эксплуатации техники в тяжелых условиях, где понадобятся топливные элементы", - цитирует пресс-служба генерального директора Volvo Group Россия Сергея Яворского.

Volvo Group является одним из ведущих мировых производителей грузовых автомобилей. Помимо этого компания предлагает автобусы, строительное оборудование, морские и промышленные энергетические решения, финансовые и прочие услуги, которые увеличивают время безотказной работы и повышают производительность оборудования клиентов. Штаб-квартира находится в шведском городе Гетеборг, а акции котируются на бирже Nasdaq в Стокгольме.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.