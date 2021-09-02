Мэр Владивостока предложил упростить для малого бизнеса возможность создания концессии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Субъекты малого бизнеса должны получить облегченный доступ к механизму концессии, чтобы малые предприниматели также могли воспользоваться государственной поддержкой в своей деятельности. Об этом заявил мэр Владивостока Константин Шестаков во время сессии "Малый бизнес в городской экономике" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы на протяжении последних двух лет обратили внимание на этот механизм [концессии] и уже на своей личной практике понимаем, что с момента заинтересованности до начала строительных работ проходит порядка восьми месяцев. <…> Но есть те проекты, которые просто не пойдут по этому пути, - это малые проекты, например детский сад на 20-30 мест или медицинский кабинет", - сказал Шестаков.

В качестве решения он предложить определить потолок объема инвестиций. Если предприятие его не достигает, то для заключения концессионного соглашения должны быть более простые правила, чем для остальных субъектов бизнеса. "Иначе для вот этой части предпринимательства это направление будет просто неинтересно", - считает глава Владивостока.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, вовлечение частного сектора в эффективное управление государственной собственностью или в оказание услуг, обычно оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.