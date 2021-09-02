Предпринимательские настроения Приморья и Хабаровска вышли в позитивную зону

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Предпринимательские настроения в Приморье и Хабаровском крае вышли в позитивную зону в 2021 году. Такие данные индекса деловой активности малого бизнеса RSBI в четверг привел руководитель блока "Средний и малый бизнес" Промсвязьбанка Константин Басманов.

Согласно слайдам, значения индекса для Приморского края во втором квартале составило 49,8 пункта, для Хабаровского края - 50,5. За аналогичный период 2020 года - 31,3 и 25 пунктов соответственно.

"Динамика двух крупнейших регионов Дальнего Востока в сравнении со средним [индексом] по России, вы видите, что в этом году предпринимательские настроения вышли в позитивную зону", - сказал он на сессии "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока", которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

Он отметил, что, если смотреть в динамике, то "конечно, с 2020 года количество предпринимателей, которые находятся в более позитивной зоне, стало расти". "Видно, что, например, Хабаровский край, Приморский край в сравнении с топ-5 [регионов] по индексу RSBI находятся выше Москвы по предпринимательской уверенности, но ниже таких регионов, как Юг, Урал или Санкт-Петербург", - сказал Басманов. Он отметил, что по сравнению с 2020 годом предпринимательские настроения только улучшились.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.