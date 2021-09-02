"Сибур" может выйти на IPO в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Сибур" в объединении с "Таифом" может выйти на IPO в 2022 году. Об этом заявил председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Та сделка, в которую мы сейчас заходим вместе с акционерами "Таиф" по объединению активов, на какое-то время именно тему IPO, то есть выхода на публичный рынок, сняла. Я не думаю, что надолго отложила. В конечном итоге мы будем, я думаю, что в 2022 году или в какой-то другой момент, мы будем выходить с какой-то другой компанией, объединенным "Сибуром" и Таифом", - сказал он.

Конов выразил уверенность, что компания будет обладать "более значимыми и визуально заметными" финансовыми показателями и значительным количеством синергий перед выходом на IPO.

О сделке

"Сибур" и "Таиф" ранее подписали соглашение об объединении нефтегазохимических бизнесов, для этого на базе "Сибур холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры "Таиф" получат 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы. При этом объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство "Сибура" о покупке 100% голосующих акций нефтехимического холдинга "Таиф".

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.