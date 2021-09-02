Выставку российского скульптора Намдакова открыли на Восточном экономическом форуме

ЧИТА, 2 сентября. /ТАСС/. Делегация из Забайкальского края 2 сентября открыла на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке выставку работ российского скульптора и дизайнера Даши Намдакова, а также бурятского оружейника, члена Союза художников России и Гильдии оружейников Италии Жигжита Баясхаланова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкалья.

"На выставке представлены некоторые работы Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова. Увидеть произведения участники форума могут до 4 сентября. Выставка рассказывает о неповторимой и самобытной культуре коренного народа региона, где родились и черпали свое вдохновение многие деятели культуры и искусства, получившие известность далеко за пределами своего края", - говорится в сообщении.

Намдаков родился в 1967 году в Читинской области, окончил Красноярский художественный институт. Член Союза художников России. Выставлялся в Эрмитаже, Третьяковской галерее, музеях Китая, работал в итальянских литейных мастерских города Пьетрасанта. Одна из главных особенностей его стиля - своеобразное преломление культурных традиций Европы и Азии. Работы Намдакова есть в коллекции музеев ряда стран.

Баясхаланов родился в 1985 году в селе Алханай Агинского автономного округа. В своих работах, которые хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом, мастер возрождает национальные традиции Бурятии.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.