Инфраструктурные кредиты позволят построить порядка 350 тыс. кв м жилья в городах Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Инфраструктурные кредиты дадут возможность в ближайшие годы возвести порядка 350 тыс. кв м жилья в двух крупнейших городах Якутии - Якутске и Нерюнгри. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее сообщалось, что Якутия получила инфраструктурный кредит в размере 4,16 млрд рублей и направит их на реализацию трех проектов: комплексной застройки квартала "Воинская часть" Якутска, квартала "Р" в Нерюнгри, строительство жилья и инфраструктуры по проекту "Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей".

"Уверен, что реализация двух проектов в общей сложности позволит построить в ближайшие годы порядка 350 тыс. кв м жилья и даст возможность в дальнейшем наращивать строительство еще порядка более 200 тыс. кв м жилья, которые смогут к этой инфраструктуре подсоединиться", - сказал Николаев.

Кроме того, по словам главы республики, реализуют проект строительства жилья для работников строящейся в Якутии Жатайской судоверфи.

Инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются субъектам России на срок не менее 15 лет по ставке не более 3% годовых.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.