Сахалинские власти заключили соглашение о строительстве центра ядерной медицины

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области 2 сентября на полях VI Восточного экономического форума подписало соглашение о развитии инфраструктуры онкологической медпомощи, предусматривающее создание в Южно-Сахалинске центра ядерной медицины. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"В Южно-Сахалинске появится центр ядерной медицины. Подписи под документом поставили председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов, руководитель компании "ЦЯМУ инвестиции" Александр Хасин", - рассказали в пресс-службе областного правительства.

По информации областных властей, базой для будущего центра станет областной онкологический диспансер в Южно-Сахалинске. Для него по проекту приобретут самый современный ПЭТ-сканер. Диагностический аппарат позволяет радионуклидным томографическим методом проводить исследования внутренних органов человека, показывает количество радиофармпрепарата в участках скопления злокачественных клеток. Подобное оборудование активно используется в лучших клиниках Японии и Южной Кореи для выявления и лечения онкологических заболеваний.

Инвестиционный проект реализуют на основе механизма государственно-частного партнерства. "Мы сопровождаем инвестора в процессе переговоров с регионами и финансовыми институтами развития, ведем структурирование проектов. Все рабочие вопросы по созданию единой системы онкологической помощи решаем с привлечением представителей Минздрава России, Минэкономразвития России, ФФОМС, комитета Госдумы по охране здоровья, научно-экспертного сообщества и бизнеса, ведущих российских экспертов в области онкологии, в том числе отвечающих за ДФО. Взаимодействие идет на постоянной основе", - приводятся пресс-службой слова генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Носова. Он добавил, что стоимость первого этапа проекта превысит 1,3 млрд рублей и рассчитана на создание 90 рабочих мест на Сахалине.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.