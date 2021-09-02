Центры поддержки семейного бизнеса планируется создать во всех регионах России

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Центры поддержки семейного бизнеса, где будут оказывать помощь представителям семейных компаний, необходимо открыть во всех регионах России, считает глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Нам бы хотелось, чтобы Центры поддержки семейного бизнеса со временем возникли во всех субъектах РФ. В центрах представителям семейных компаний будет оказываться помощь по всем аспектам, начиная с темы финансовой грамотности, подбора и обучения кадров, заканчивая юридическими вопросами наследственности", - сказал он в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

По словам Катырина, один из регионов уже выразил намерение открыть первый центр. "Я считаю, что такие объекты надо создавать так, чтобы не только ТПП, но и администрация региона была заинтересована в этом и помогала в финансировании. Там, где мы будем достигать таких договоренностей, мы в первую очередь будем открывать центры", - пояснил глава палаты.

Он добавил, что ТПП РФ формирует широкий спектр поддержки и консультирования семейных компаний. В частности, создан семейный совет, первое заседание которого прошло в Рязани, сохраняется формат ежегодного форума семейного бизнеса в "Экспоцентре".

Помимо этого, ТПП РФ продолжает настаивать на законодательном введении понятия "семейное предприятие", а также внедрении семейного патента. "Понимание по этой теме [семейного патента] есть и от президента РФ, и от депутатов, но пока общего языка с Минэкономразвития мы не нашли. Они считают, что тех инструментов, которые созданы для микро- и малого бизнеса, вполне достаточно. У нас другая точка зрения, и разговор не окончен, хотя он затягивается", - пояснил Катырин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.