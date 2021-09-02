ВТБ намерен открыть первые офисы без людей в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует открыть первые офисы без людей в 2022 году, в тестовом режиме новый формат заработает до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"В отличие от привычных зон 24/7, оборудованных только банкоматами, в новых модулях клиентам ВТБ будет доступен расширенный перечень услуг и устройств самообслуживания: картоматы, оформление сложных кредитных продуктов, видеобанкинг и другие сервисы. В тестовом режиме новый формат заработает до конца 2021 года. Решение о его масштабировании будет принято в 2022 году", - сказал он.

В этом году ВТБ планирует разместить модули в действующих отделениях, где будут установлены расширенные зоны самообслуживания для круглосуточного доступа клиентов. "Среди услуг им (клиентам - прим. ТАСС) будут доступны картоматы для самостоятельного получения готовых пластиковых карт. Для консультаций и оформления сложных продуктов банк предложит возможности видеобанкинга - полноценного дистанционного обслуживания по видеосвязи. Интерьер модуля будет обеспечивать повышенную конфиденциальность. На первом этапе в таких точках будет находиться сотрудник банка, который при необходимости поможет клиенту разобраться с новым функционалом", - уточнил Печатников.

Он добавил, что в 2022 году ВТБ будет рассматривать возможность запуска модулей самообслуживания вне офисов, в том числе в торговых центрах. "В таких модулях уже не будут дежурить сотрудники банка. Предполагается, что перечень доступных сервисов может быть расширен, а в модулях могут быть установлены постаматы партнеров ВТБ", - сказал банкир.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.