ВТБ предотвратил с начала года попытки хищения средств клиентов на 10 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ с начала этого года предотвратил попытки мошенников похитить деньги клиентов на общую сумму более 10 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"По итогам восьми месяцев ВТБ предотвратил хищение более 10 млрд рублей - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Банк помог защитить от мошенников средства более 60 тыс. клиентов - физических лиц, отразив почти 680 тыс. атак злоумышленников", - сказал он.

При этом, по словам Печатникова, клиенты ВТБ стали более бдительными при звонках финансовых мошенников и на треть чаще стали распознавать попытки выманить деньги. "За последний квартал число хищений уменьшилось на 36%, показатель снижается четвертый месяц подряд", - добавил топ-менеджер.

Чаще всего, в 90% случаев, мошенники используют социальную инженерию, применяя "психологические уловки и манипуляции". "Во втором квартале клиенты стали чаще звонить в банк и просить заблокировать их учетную запись из-за попыток мошенников списать средства. По сравнению с первым кварталом таких обращений в контакт-центр банка поступило на 30% больше", - отметил Печатников.

При этом серьезной проблемой становятся фишинговые схемы, активно продвигаемые в соцсетях, указал банкир. "За восемь месяцев года ВТБ выявил и заблокировал порядка 6 тыс. различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях, "мимикрирующих" под бренд банка", - сказал топ-менеджер. По данным банка, с прошлого года доля фишинга сторонних сайтов в общем количестве мошеннических атак выросла с 10 до 17%, а доля хищений средств с карт с применением социнженерии, наоборот, снизилась на 7%.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.