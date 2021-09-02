ВТБ заявил о рекордном спросе россиян на розничные кредиты

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ, по предварительным оценкам, с начала года оформил кредитов физлицам на 1,7 трлн рублей. Это рекордный спрос на розничные кредиты со стороны россиян, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"ВТБ фиксирует рекордный спрос россиян на розничные кредиты. По предварительным оценкам, за восемь месяцев 2021 года банк оформил 1,7 трлн рублей кредитов физлицам, что в 1,5 раза превосходит показатель за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 15% и на 1 августа составил 4,2 трлн рублей", - сказал Печатников.

Больше всего в ВТБ рос спрос на потребительские кредиты: выдачи за восемь месяцев составили 900 млрд рублей, что на 72% выше результата января - августа прошлого года. Также банк выдал ипотечных кредитов почти на 700 млрд рублей (рост на 28%), продажи автокредитов превысили 62 млрд рублей, а прирост составил 40%, уточнил банкир.

"Основными факторами роста спроса стали выгодные ставки по кредитным продуктам, специальные сезонные предложения ВТБ, а также развитие цифровых сервисов, которые значительно упрощают получение кредитов", - считает Печатников.

Прогноз по рынку

Согласно прогнозу ВТБ, портфель розничных кредитов российских банков в 2021 году покажет рост около 20%. "Мы при базовом сценарии планируем сработать лучше среднерыночных значений и добиться прироста портфеля кредитов почти на четверть. В части продаж планируем вырасти больше чем на 40%", - добавил Печатников.

Согласно планам ВТБ, на конец года продажи ипотеки банка составят 1,2 трлн рублей. Всего на рынке в этом году может быть выдано более 5 трлн рублей. жилищных кредитов, оценивают в ВТБ. При этом продажи кредитов наличными в ВТБ должны вырасти более чем в 1,6 раза, превысив 1,3 трлн рублей. "Портфель привлеченных средств российских банков за 2021 год (с учетом эскроу-счетов) покажет прирост в пределах 8-9%, ВТБ будет расти быстрее рынка", - заключил Печатников.