{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум

ВТБ заявил о рекордном спросе россиян на розничные кредиты

Согласно прогнозу ВТБ, портфель розничных кредитов российских банков в 2021 году покажет рост около 20%

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ, по предварительным оценкам, с начала года оформил кредитов физлицам на 1,7 трлн рублей. Это рекордный спрос на розничные кредиты со стороны россиян, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

На эту тему
История Восточного экономического форума
История Восточного экономического форума

"ВТБ фиксирует рекордный спрос россиян на розничные кредиты. По предварительным оценкам, за восемь месяцев 2021 года банк оформил 1,7 трлн рублей кредитов физлицам, что в 1,5 раза превосходит показатель за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка с начала года вырос на 15% и на 1 августа составил 4,2 трлн рублей", - сказал Печатников.

Больше всего в ВТБ рос спрос на потребительские кредиты: выдачи за восемь месяцев составили 900 млрд рублей, что на 72% выше результата января - августа прошлого года. Также банк выдал ипотечных кредитов почти на 700 млрд рублей (рост на 28%), продажи автокредитов превысили 62 млрд рублей, а прирост составил 40%, уточнил банкир.

"Основными факторами роста спроса стали выгодные ставки по кредитным продуктам, специальные сезонные предложения ВТБ, а также развитие цифровых сервисов, которые значительно упрощают получение кредитов", - считает Печатников.

Прогноз по рынку

Согласно прогнозу ВТБ, портфель розничных кредитов российских банков в 2021 году покажет рост около 20%. "Мы при базовом сценарии планируем сработать лучше среднерыночных значений и добиться прироста портфеля кредитов почти на четверть. В части продаж планируем вырасти больше чем на 40%", - добавил Печатников.

Согласно планам ВТБ, на конец года продажи ипотеки банка составят 1,2 трлн рублей. Всего на рынке в этом году может быть выдано более 5 трлн рублей. жилищных кредитов, оценивают в ВТБ. При этом продажи кредитов наличными в ВТБ должны вырасти более чем в 1,6 раза, превысив 1,3 трлн рублей. "Портфель привлеченных средств российских банков за 2021 год (с учетом эскроу-счетов) покажет прирост в пределах 8-9%, ВТБ будет расти быстрее рынка", - заключил Печатников.

Теги
РоссияВосточный экономический форум
Минстрой: Дальний Восток должен увеличивать объем жилищного строительства на 10% в год
По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, стоит задача по увеличению объемов жилищного строительства к 2030 году в 1,6 раза
Читать полностью