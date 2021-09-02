Товарооборот ДФО с Китаем по итогам 2020 года составил $10,8 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Дальним Востоком России и Китаем по итогам 2020 года вырос на 3,3% по сравнению с 2019 годом и составил $10,8 млрд, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе бизнес-диалога "Россия - Китай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Китай - основной экономический партнер России на Дальнем Востоке, прочность этого партнерства прошла испытание пандемией, которая оказала серьезный негативный эффект на внешнюю торговлю. По итогам 2020 года товарооборот Дальнего Востока России с Китаем не упал, а продемонстрировал рост на 3,3% по сравнению с 2019 годом и составил $10,8 млрд", - сказал Чекунков.

Он напомнил, что цель - увеличить товарооборот между субъектами Дальнего Востока и Китая к 2024 году до $20 млрд. "Эта цель обозначена президентом России и председателем КНР", - подчеркнул министр.

Чекунков также добавил, что развитие, углубление внешней торговли и деловой активности между регионами является важным направлением работы российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока Китая.

VI Восточный экономический форум пройдет/проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.