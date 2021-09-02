ТПП предложила "европейскую модель" защиты сотрудников, заявляющих о коррупции

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Система защиты сотрудников организаций, которые заявляют о коррупции, должна быть многоступенчатой. Такое мнение высказал в четверг в интервью ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы выступили с инициативой создания системы защиты от давления тех, кто информирует о коррупции руководство корпорации. Если организация не реагирует, сотрудник может обратиться в соответствующие органы в страны. <...> Если и госорганы не решают [проблемы], то у человека появляется право идти в СМИ и, что называется, всенародно это дело публичить. И ему тоже должны гарантировать, что он не пострадает", - сказал Катырин. Он добавил, что подобная модель реализована в ряде стран Европы.

По словам Катырина, под гарантиями понимается то, что в случае обращения человека, его "не понизят в должности, не лишат бонусов или премий, не уволят". "То есть ничего не изменится ни в его положении в компании, ни в системе оплаты труда", - отметил Катырин, уточнив, что реализация инициативы потребует внесения изменений в федеральную нормативную базу.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.