Власти города определили территории Владивостока для комплексного развития

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти определили в качестве территорий для комплексного развития во Владивостоке центр города, остров Русский и другие, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков в четверг на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Молодые и умные: города будущего на Дальнем Востоке".

"Для себя мы определили, что и здесь на территории существующего города Владивосток у нас есть возможности для комплексного развития. Мы определили несколько таких территорий: в советское время было принято решение о разработке микрорайона Уссурийский, это территория в 511 гектаров, которая будет являться одной из доминант нашей работы на ближайшее время; это комплексное развитие неактивных территорий, которые сейчас не вовлечены в работу по разным причинам, это и обременения, которые налагает Минобороны, и иные ограничения, 657 гектаров. Это <…> комплексное развитие, в том числе жилищное, части острова Русский. И, безусловно, огромный проект, который мы будем представлять в самое ближайшее время, это обустройство исторического центра города Владивостока", - сказал Шестаков.

Совладелец группы компаний DNS Константин Богданенко отметил, что агломеративные процессы на юге Приморья уже идут, и Надеждинский район является территорией, в направлении которой растет Владивосток. "На сегодняшний день из 40 девелоперских проектов, которые сейчас существуют на юге Приморья, треть проектов, причем комплексных проектов, действуют за пределами Владивостока, это практически 20 проектов. И на сегодняшний день в том же самом Надеждинском районе в разных формах собственности у девелоперских и строительных компаний находится 1 200 гектаров земли, на которой они декларируют свои намерения по строительству микрорайонов, комплексной застройки", - отметил Богданенко.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.