ВТБ профинансирует строительство новых судов для рыбодобывающей компании "Морской волк"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ профинансирует строительство двух среднетоннажных промысловых судов и нового морозильного траулера для рыбодобывающего предприятия "Морской волк". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы банка.

"ВТБ профинансирует строительство двух среднетоннажных промысловых судов и нового морозильного траулера крупнейшего рыбодобывающего предприятия на Колыме - ГК "Морской волк". Соглашение об этом банк и компания заключили на ВЭФ-2021", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что два судна вместимостью тысяча тонн каждое заложены на Хабаровском судостроительном заводе. Они рассчитаны на промысел краба, креветки и рыбы, хранение улова в охлажденной морской воде и транспортировку морепродуктов в порт в живом виде. Новый траулер длиной 96 м сможет вылавливать и перерабатывать до 450 тонн рыбы в сутки. Все суда будут эксплуатироваться в северной части Тихого океана и позволят компании освоить выигранные на аукционах квоты на вылов.

По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, которого цитирует пресс-служба, объем кредитных средств, предоставленных банком дальневосточным предприятиям рыбной отрасли в сегменте среднего и малого бизнеса, превысил 30 млрд рублей. "Мы активно развиваем сотрудничество с пищевой промышленностью и рыбной отраслью - одной из ключевых для экономики Дальнего Востока", - сказал Бортников.

"Новые суда обеспечат не только высокое качество продукции, но и комфорт, безопасность экипажа, что очень важно для непростого труда рыбаков. Важно, что за счет полностью безотходных технологий на судах будет достигнута экологичность производства. В свое распоряжение мы планируем получить их через 2-2,5 года и благодаря поддержке ВТБ сможем своевременно выполнить все обязательства по контрактам", отметил генеральный директор "Маг-Си Интернешнл" (входит в ГК "Морской волк" - прим ТАСС) Михаил Котов, слова которого приводятся в сообщении.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.