ДВФУ в рамках второй очереди построит гостиницы, здания институтов и школу для одаренных

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет рассчитывает к 2025 году в рамках второй очереди построить общежития гостиничного типа на 6 тыс. мест, школу-интернат для одаренных детей, здания научной библиотеки, а также институтов Мирового океана и математики и компьютерных технологий, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) исполняющий обязанности ректора вуза Алексей Кошель.

"Площадь, которую мы определили, располагается здесь, рядом с кампусом, и будет фактически являть собой его продолжение, это территория на мысе Балка и часть территории рядом с медицинским и реабилитационным центром. Эту территорию мы будем развивать как территорию второй очереди кампуса мирового уровня. Мы предлагаем включить туда шесть общежитий гостиничного типа суммарно на 6 тыс. мест, специализированный учебно-научный центр, школу-интернат для одаренных детей, здания институтов Мирового океана и математики и компьютерных технологий, там же должно появиться отдельно стоящее здание научной библиотеки", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что эта работа позволит создать на острове Русском кампус мирового уровня. Необходимость строительства новых объектов уже назрела, отметил Кошель: вуз начал набирать на 20% больше студентов ежегодно, в 2021 году число мест для абитуриентов увеличилось с 4 тыс. до 5 тыс.

"В этом году будет произведена оценка нашей заявки на реализацию этого проекта. Если заявка будет одобрена, то уже в следующем году мы проведем проектирование, и к 2024-2025 году у нас уже могут появиться новые сооружения", - уточнил собеседник агентства.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.