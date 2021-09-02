Власти ЕАО направят на подготовку к отопительному сезону более 1,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) направят на подготовку к отопительному сезону свыше 1,2 млрд рублей, сообщил ТАСС глава региона Ростислав Гольдштейн на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В этом году на подготовку к отопительному сезону будет направлено свыше 1 млрд 200 млн рублей. Денежных средств достаточно, недостаточно времени и персонала для реализации всех намеченных работ по приведению в порядок [жилищно-коммунальной системы]", - сказал он.

Проблемы с теплоснабжением в ЕАО возникают ежегодно. В 2019 году температура в домах и на соцобъектах падала из-за недостаточного запаса топлива и неготовности котельных. Проблемы на объектах теплоснабжения были и в 2020 году, в нынешнюю зиму также отмечался выход из строя оборудования котельных.

Гольдштейн добавил, что в регионе создана корпорация топливно-энергетического комплекса, в которую заводят "значительные денежные средства". Региональные власти рассчитывают на полях форума заключить соглашения с ВТБ и рядом компаний по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства в ЕАО. "Это касается котельных. Также на полях форума будут проведены переговоры с компанией "Полипластик" - проработка уже достаточно глубокая, это модернизация системы подачи воды и водоотведения", - сказал глава региона.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.