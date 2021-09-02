"Известия": долги россиян перед банками в 2022 году могут достичь 1 трлн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Просроченная задолженность россиян перед банками на начало сентября 2021 г. составила 955 млрд руб. и может достичь 1 трлн руб. уже в 2022 году. Больше всего просрочек наблюдается по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом написала газета "Известия" со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), Банк России и ряд других спикеров.

Как пояснил "Известиям" глава НАПКА Эльман Мехтиев, наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки. Он отметил, что на 1 сентября просроченная задолженность россиян перед банками достигнет 955 млрд руб., уже в следующем году она может преодолеть порог в 1 трлн руб. "Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному [обязательству]", - сказал Мехтиев.

Рост задолженностей по кредитам может привести к массовому дефолту в случае снижения уровня платежеспособности населения или изменения банковской политики кредитования. Проблема задолженностей также может ухудшиться из-за агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и увеличения долговой нагрузки населения, поясняют "Известия" со ссылкой на последний аналитический обзор ЦБ.

По данным Банка России, в стране зафиксирован рост потребительского кредитования, который во II квартале составил 5,9% против 3,7% в I квартале, что объясняется увеличением потребительской активности россиян. "Если потребители ожидают увеличения цен, они стараются приобрести необходимое "впрок", в том числе в кредит. Банки при этом находятся под угрозой финансовых потерь из-за роста неплатежей", - комментирует ситуацию директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Рост необеспеченного потребкредитования населения РФ в июле замедлился до 1,7% против роста на 2% в июне. Как отмечается в материалах ЦБ, это связано, в том числе с повышением с 1 июля макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска до доковидных уровней. Для дальнейшего охлаждения темпов роста в данном сегменте Банк России принял решение о дополнительном повышении с 1 октября 2021 года надбавок к коэффициентам риска по выдаваемым высокомаржинальным кредитам (полная стоимость кредита, ПСК, больше 25%) и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (показатель долговой нагрузки, ПДН, больше 50%). В целом рост кредитов физическим лицам в июле составил 1,8% против 2,5% в июне 2021 года.

В июле этого года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указывала, что Банк России фиксирует признаки начала перегрева рынка необеспеченного потребительского кредитования.