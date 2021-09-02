"Новатэк" и Минэкономики Японии будут сотрудничать в производстве аммиака и водорода

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" и Минэкономики Японии в рамках Восточного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве в производстве аммиака и водорода, а также в проектах по улавливанию и хранению углекислого газа. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня в рамках Восточного экономического форума, в присутствии Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова и Министра экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзиямы, "Новатэк" и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере аммиака, водорода и улавливания, хранения и утилизации углекислого газа", - сказано в сообщении.

Стороны намерены обеспечить двустороннюю поддержку проектов в сфере производства и реализации аммиака и водорода, а также технологий улавливания и хранения углекислого газа на территории РФ и Японии. В частности, реализовать пилотные проекты и поддержать разработку на государственном уровне политик в области декарбонизации, стандартов и требований к производимой низкоуглеродной продукции.

Кроме того, сегодня "Новатэк" и Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по проектам с низким углеродным следом.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.