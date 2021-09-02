Власти Кузбасса готовы достроить волейбольную арену в Кемерове на региональные средства

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство многофункционального спортивного комплекса "Кузбасс - арена" в Кемерове, который должен стать одной из площадок для проведения Чемпионата мира по волейболу в 2022 году, будет завершено за счет областного бюджета, если регион не получит федерального софинансирования. Власти Кузбасса готовы обеспечить ввод объекта в заявленные сроки, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона в июле в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил о выделении федеральных средств на завершение строительства "Кузбасс - арены" стоимостью около 7,4 млрд рублей. Решение о выделении средств к настоящему моменту не принято.

"Вопрос пока еще не закрыт, сейчас формируется [заявка] на 2022 и последующие годы, и мы надеемся [на софинансирование из федерального бюджета]. Регион в любом случае построит этот комплекс. Потому что нам дали право проводить этап Чемпионата мира по волейболу в 2022 году, мы это доверие не можем не оправдать. Но, конечно, строительство таких комплексов оно накладывает большую нагрузку на бюджет", - сказал Цивилев.

Глава региона отметил, что масштабные спортивные комплексы строились в Кузбассе только в советские годы, из-за этого еще три года назад регион демонстрировал один из самых низких в РФ уровней по обеспеченности спортивными объектами на душу населения. Строящаяся "Кузбасс - арена", а также построенный в текущем году ледовый дворец "Кузбасс" на 6 тыс. зрителей и другие новые спорткомплексы помогут решить вопрос со спортивной инфраструктурой.

"Чтобы удержать нашу молодежь, чтобы она могла заниматься спортом, у нас была разработана комплексная программа. [Туда вошло] огромное количество объектов на территории городов, поселков на открытых площадках, модульные круглогодичные объекты и также объекты мирового уровня. Мы сдали огромный комплекс в городе Белово для людей с ограниченными возможностями, он признан одним из самых современных таких комплексов в стране. В Кемерово два крупных объекта - ледовый дворец и "Кузбасс - арена". Мы ведем реконструкцию объектов в Новокузнецке. И все это делаем сегодня за счет [регионального] бюджета, это, конечно, огромная нагрузка", - добавил губернатор.

Многофункциональный спорткомплекс "Кузбасс - арена" в Кемерове начали строить в 2020 году за счет средств регионального бюджета для проведения в нем матчей ЧМ по волейболу в 2022 году, но спустя несколько месяцев после старта строительства работы на площадке приостановили. Власти объяснили, что предназначавшиеся на спортивный объект деньги направлены на борьбу с коронавирусом. Стройку возобновили летом прошлого года, но сроки сдачи объекта перенесли с середины 2021 года на 2022 год. На базе "Кузбасс - арены" будет большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва.

О форуме

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.