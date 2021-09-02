Фулфилмент-центр "AliExpress Россия" открывается в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "AliExpress Россия" открывает собственный фулфилмент-центр (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки) площадью 55 тыс. кв. м в Подмосковье. Об этом в четверг сообщили в компании.

"AliExpress Россия" открывает свой собственный фулфилмент-центр на базе складского комплекса PLT Чехов площадью 55 тыс. кв. м. В ближайшее время компания создаст более 500 рабочих мест для обеспечения работы склада, включая офисных сотрудников и работников склада. Новый фулфилмент-центр в Чехове будет обрабатывать заказы локальных продавцов - это должно обеспечить доставку товаров на следующий день после оформления заказа", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что склад будет доступен для продавцов со всех регионов РФ и позволит отправлять товары по всей стране. Центр подходит для любых товаров, разрешенных для продажи на AliExpress, а также будет предоставлять услуги по упаковке и сортировке товаров.

Уточняется, что планируется также начать строительство нескольких фулфилмент-центров в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону на общую площадь не менее 200 тыс. кв. м.

"Развитие локального сегмента нашего бизнеса, то есть продажи товаров с доставкой из России - приоритет на ближайшее время. AliExpress давно закрепил лидерские позиции в трансграничном бизнесе, мы также очень активно растем в локальном e-commerce. Обеспечение эффективно работающей логистики, быстрой доставки как с помощью партнеров, так и собственными силами - важнейший шаг в этом направлении. Именно поэтому мы добавляем к партнерской логистике и собственную, которая поможет доставлять наиболее популярные товары уже на следующий день после заказа", - приводятся в сообщении слова гендиректора "AliExpress Россия" Дмитрия Сергеева.