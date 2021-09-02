"Транснефть" в сентябре планирует прокачать 37,4 млн т нефти

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" в сентябре 2021 г. планирует транспортировать по системе 37,37 млн тонн нефти, из которых 36,04 млн тонн - российской. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Чуть более 20,47 млн тонн нефти из этого объема планируется направить на НПЗ страны и 16,27 млн тонн - на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье.

При этом прокачка нефти по экспортному нефтепроводу "Дружба" в текущем месяце запланирована в объеме 3,22 млн тонн. Через порты РФ на экспорт в сентябре планируется отгрузить 9,11 млн тонн нефти, следует из данных Демина.

Он сообщил, что из Новороссийска в сентябре планируется отправить на экспорт 1,67 млн тонн нефти, из Приморска - 2,6 млн тонн нефти, из Усть-Луги - 1,9 млн тонн нефти, из Козьмино - 2,94 млн тонн нефти. Кроме того, в сентябре из Приморска планируется экспортировать 1,21 млн тонн нефтепродуктов (ДТ-5), из Новороссийска - 396 тыс. тонн. Всего отгрузка нефтепродуктов (ДТ-5) в сентябре из портов запланирована в объеме 1,61 млн т против 1,86 млн т в августе.

Итоги августа

Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в августе 2021 г. выросла на 8,6% в сравнении с данными августа 2020 года, до 38,94 млн тонн. Прокачка нефти на экспорт в прошлом месяце выросла в годовом выражении на 2%, до 16,53 млн тонн, следует из данных "Транснефти".

По магистральному нефтепроводу "Дружба" в августе было прокачано 2,9 млн тонн нефти, что на 24,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Через морские порты отгружено на экспорт 9,19 млн тонн нефти (рост на 19,5% к августу 2020 г.).