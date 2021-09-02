Сергей Иванов назвал "Северный поток - 2" экологическим, а не политическим проектом

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" является в первую очередь экологическим проектом, а не политическим или коммерческим, заявил в четверг специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Вы знаете, какие дискуссии идут вокруг "Северного потока - 2". Идет бесконечный спор, политический это проект или это коммерческий проект, но забывают одну из главных вещей - это экологический проект" - сказал он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Иванова, газопровод позволит снизить нагрузку на окружающую среду благодаря тому, что он на 2 тыс. км короче сухопутного маршрута, а при его строительстве используется экологичный материал. "Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше. Компрессоров на всем протяжении маршрута "Северного потока - 2" в два раза меньше, и это современнейшие компрессоры", - рассказал спецпредставитель президента.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом, а Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.