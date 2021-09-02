Россия и Япония подписали на ВЭФ документ в области развития устойчивой энергетики

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках ВЭФ провел встречу с министром торговли, экономики и промышленности Японии Хироси Кадзиямой, по итогам которой они подписали заявление о намерениях о сотрудничестве в области устойчивой энергетики, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении российского министерства.

Подписанный документ направлен на двустороннее сотрудничество в части поставок СПГ и конденсата, развитии возобновляемых источников энергии, производстве водорода, продукции газохимии, а также в области улавливания и хранения СО2.

Оба министра возглавляют Российско-Японский консультационный энергетический совет, в рамках которого появится рабочая группа по сотрудничеству в области водорода, топливного аммиака и переработки углерода.

Шульгинов также пригласил японскую делегацию к участию в Российской энергонеделе 13-16 октября и в Мировом энергетическом конгрессе, который пройдет в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.