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"Ведомости": банки просят у Роскомнадзора доступ к реестру запрещенных сайтов

Сейчас доступ к реестру Роскомнадзора в автоматическом режиме предоставляется только операторам связи
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России попросил Роскомнадзор предоставить отечественным кредитным организациям в автоматизированном режиме доступ к реестру запрещенных в России сайтов, поскольку без него банки для выполнения требований антиотмывочного закона вынуждены вручную искать запрещенные сайты для блокировки счетов клиентов, предлагающих на них услуги. Об этом в четверг со ссылкой на представителя регулятора пишет газета "Ведомости".

Сейчас доступ к реестру Роскомнадзора в автоматическом режиме предоставляется только операторам связи. В связи с этим для проверки клиента сотрудник банка должен зайти на сайт реестра, где необходимо ввести доменное имя и указатель страницы ресурса, после чего ввести проверочный код. Такой формат работы не позволяет оперативно исполнять требования законодательства. О проблеме из-за новых требований представители отрасли сообщили Роскомнадзору через ассоциацию банков "Россия", направившую в регулятор письмо.

В ответе надзорного ведомства ассоциации банков говорится об отсутствии правового основания для предоставления выгрузки из единого реестра кому-то, кроме операторов связи. Перечень организаций с правом автоматизированного доступа устанавливает своим приказом ведомство. Просьбу банков регулятор оставил без ответа.

Как отмечает издание, вступившие в силу 13 июля поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" требуют от банковских структур отказывать в обслуживании клиентам-юрлицам, оказывающим услуги через сайты из единого реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. За нарушение требований предусмотрен отзыв лицензии.

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