ВТБ профинансирует строительство судов для рыболовецкого колхоза на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ профинансирует строительство шести судов для Рыболовецкого колхоза им. Ленина на Камчатке. Соглашение об этом было подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает пресс-служба банка.

"С рыбодобычей во многом связаны экономические перспективы территорий Дальнего Востока, поэтому мы поддерживаем ключевые проекты предприятий отрасли. Строительство новых промысловых судов, которое ведется при участии банка, позволит Колхозу им. Ленина продолжить успешное развитие бизнеса и обеспечить жителей региона качественной продукцией", - пояснил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко.

Новые сейнеры будут превосходить по мощности и мобильности малые суда предприятия, которые работают сейчас, а вместительность трюма каждого судна будет больше в три раза и составит до 60 тонн рыбы. Современное оборудование обеспечит комфортные условия для работы и отдыха экипажа. Сумма инвестиций в постройку шести судов составит 1,5 млрд рублей.

"При поддержке ВТБ мы решаем задачу обновления малого флота. Это позволяет нам осваивать биоресурсы в прибрежных районах края. Строительство наших сейнеров будет вестись на Камчатке, что поможет создать здесь технологическую базу, которая будет востребована при модернизации флота и других рыбодобывающих предприятий. Финансирование банка поможет нам в реализации этого важного для всего региона проекта", - добавил председатель рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергей Тарусов, чьи слова приводятся в сообщении.

Рыболовецкий колхоз им. Ленина является единственным предприятием на Камчатке, которое вылавливает сайру. Помимо нее, рыбаки колхоза также вылавливают минтай, треску, сельдь, камбалу и кальмара. Продукция предприятия насчитывает более 150 наименований и экспортируется в Японию, Южную Корею, Китай и США.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.