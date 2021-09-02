Посол Финляндии: РФ и ЕС должны развернуться друг к другу на основе отношений в экономике

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и Евросоюз, несмотря на "сложные политические отношения", сохраняют прочный фундамент торгово-экономического взаимодействия, на его основе им необходимо вновь развернуться навстречу друг другу. Об этом заявил в четверг посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Глава финского диппредставительства отметил, что "отношения между Россией и Евросоюзом на данный момент не самые лучшие" и важно "не допустить [их] дальнейшего ухудшения".

"Мы должны разворачиваться друг к другу - именно в секторе экономики, в сфере торговли у нас возможна положительная динамика, - сказал он, выступая на бизнес-диалоге "Россия-Европа". - Если смотреть на торгово-экономические отношения между Россией и Евросоюзом, то на данный момент, если это стакан воды, то он может и не полный, но это точно не пустой стакан".

По словам дипломата, "европейские страны занимают первое место среди торговых партнеров России". "И в течение последних 30 лет ряд европейских компаний вложили десятки, если не сотни миллионов евро в российскую экономику так же, как и российские компании вложили в европейскую экономику, - продолжил Хелантеря. - Здесь такой, на мой взгляд, хороший, прочный фундамент".

"Несмотря на сложные политические отношения, я чувствую все-таки, что в России видят Европу все еще привлекательным партнером". - резюмировал он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.