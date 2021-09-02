В Якутии создадут фонд кино и анимации для поддержки региональных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии планируют создать фонд кино и анимации для поддержки региональной киноиндустрии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в рамках сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы сейчас выделяем средства на развитие кино в размере около 80 млн рублей на конкурсной основе. Надо также привлекать и частные средства, будем создавать фонд кино и анимации, который будет привлекать внебюджетные инвестиции", - сказал Николаев.

Кроме этого, по словам Николаева, к 2035 году ожидается двукратное увеличение числа занятых в креативных индустриях Якутии - с текущих 42 тыс. до 95 тыс. человек. Сейчас вклад креативных индустрий в валовый региональный продукт "пока не очень большой - 2,4%". Однако власти намерены довести этот показатель как минимум до 4% к 2035 году.

Ранее руководитель службы аналитики корпорация развития республики Афанасий Захаров сообщал, что в 2022 году запустят крупнейший креативный кластер в Якутске для подготовки специалистов киноиндустрии. Кроме того, к концу 2021 года планируется представить стратегию развития якутского кинематографа, которая будет разработана на период до 2025 года.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.