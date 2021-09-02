Счетная палата не видит рисков реализации ФП "Развитие экспорта медицинских услуг"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Счетная палата не видит рисков реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Об этом заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"С 1 января 2019 года реализуется данный федеральный проект [Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"]. В целом реализация его идет достаточно четко на федеральном уровне. И хотя есть у ряда субъектов Российской Федерации срывы с реализацией показателей, в целом Счетная палата не видит рисков по реализации данного проекта", - заявила Изотова.

При этом, по ее словам, несмотря на исполнение показателей профильного федерального проекта, РФ пока занимает 41-ю строчку в рейтинге "Индекс медицинского туризма" за 2020-2021 годы. Лидерами этого рейтинга являются Канада, Сингапур, Япония, Израиль, Германия.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.