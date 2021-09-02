Беспилотные грузовики в 2022 г. начнут возить посылки "Почты России" из Москвы в Петербург

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Беспилотные грузовики начнут возить посылки "Почты России" из Москвы в Санкт-Петербург в 2022 году. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале "Почты России".

"Уже в 2022-м грузовики-беспилотники начнут возить наши посылки из Москвы в Петербург и обратно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что их запуск пройдет в рамках эксперимента на трассе М-11, который проводит Минтранс РФ.

В компании отметили, что запуск беспилотных грузовиков на М-11 позволит сэкономить "Почте России" 61 млн рублей в год, а прогнозируемая экономия после их запуска на всех российских автомагистралях составит более 1 млрд рублей в год.

В июне сообщалось, что трасса М-11, связывающая Москву и Санкт-Петербург, станет до 2024 года первым в России беспилотным логистическим коридором. Соответствующее соглашение Министерство транспорта РФ подписало с рядом компаний в ходе Петербургского международного экономического форума.