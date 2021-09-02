"Россети" рассчитывают на 100 млрд рублей из ФНБ для электрификации Восточного полигона

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" через Министерство энергетики РФ подала заявку на получение более 100 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на мероприятия по электрификации расширения Восточного полигона "Российских железных дорог" (РЖД). Об этом сообщил журналистам в ходе Восточного экономического форума генеральный директор компании Андрей Рюмин.

"Да, действительно заявка подана. Точно не могу сказать, но около 100 с небольшим миллиардов рублей. Это именно для финансирования второго этапа Восточного полигона, потому что первый этап полностью за наши средства реализуется", - сказал он.

По словам Рюмина, суммарно для реализации всех проектов потребуется около 190 млрд рублей. При этом он подчеркнул, что работы будут выполнены вне зависимости от того, получит группа средства ФНБ или нет.

Ранее сообщалось, что для энергоснабжения Восточного полигона РЖД потребуется построить и модернизировать около 5,3 тыс. км линий электропередачи и 5,6 тыс. МВА трансформаторных мощностей.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА. Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.