Россия с начала года нарастила экспорт электроэнергии в 2,3 раза

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из России в январе - августе 2021 года увеличился в 2,3 раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 14,8 млрд кВт⋅ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Поставки электроэнергии на экспорт в августе 2021 года выросли в 4,6 раза в годовом выражении и составили 2,3 млрд кВт⋅ч.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала года Россия импортировала 0,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а в августе - 0,1 млрд кВт⋅ч.

Выработка электроэнергии

Производство электроэнергии в России в период с января по август 2021 года увеличилось на 6,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 734,6 млрд кВт⋅ч.

Энергопотребление за восемь месяцев 2021 г. возросло в годовом выражении на 5,4%, до 719,6 млрд кВт⋅ч.

Выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 723,9 млрд кВт⋅ч, что на 6,4% больше, чем годом ранее.

При этом в августе, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 85,8 млрд кВт⋅ч (+7,5% к показателю августа 2020 года), а объем потребления - 83,6 млрд кВт⋅ч (+6,4%).