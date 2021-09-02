Добыча нефти в России в августе выросла на 5,5%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам августа 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, до 44,09 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом с начала года добыча нефти снизилась на 0,8%, до 343,4 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в августе нарастила добычу нефти на 6,9%, до 16,84 млн тонн, а с начала года - снизила на 0,9%, до 127,45 млн тонн. Добыча "Лукойла" за август выросла на 9,1%, до 6,51 млн тонн, а с начала года сократилась на 1%, до 49,56 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в августе нарастил добычу на 7,3%, до 4,75 млн тонн, с начала года - снизил на 3,2%, до 36,12 млн тонн. "Газпром нефть" за август добыла 4,74 млн тонн, что на 2% выше показателя 2020 года, а с начала года добыча компании составила 37,37 млн тонн, что на 2,9% меньше в годовом исчислении.

Добыча "Татнефти" в августе выросла на 12,4%, до 2,43 млн тонн, а с начала года - на 4,5%, до 18,23 млн тонн. "Новатэк" добыл 0,97 млн тонн нефти (-1%), с начала года добыча увеличилась на 3,6%, до 7,97 млн тонн. Операторы соглашения о разделе продукции в августе сократили добычу нефти и конденсата на 2,4%, до 1,04 млн тонн, а с начала года этот показатель понизился на 6,7%, до 8,8 млн тонн.