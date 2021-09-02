Участие в наставническом проекте "Женская лига" подтвердили топ-50 женщин-лидеров

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Участие в проекте женского студенческого наставничества "Женская лига" подтвердили топ-50 женщин-лидеров из России. Об этом в четверг сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На данный момент подтвердили свое участие топ-50 женщин-лидеров со всей страны, из разных сфер. В ближайшее время мы откроем интернет-платформу, где можно будет увидеть всех наставников, и девушки-студентки могут отправить свой проект и подтвердить, и выразить желание у той или иной женщины получить консультации", - сказала она на сессии "Выездная гостиная ЕЖФ. Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?".

По словам Дружининой, наставницами в проекте могут стать женщины, внесшие большой вклад в развитие Российской Федерации, представительницы органов государственной власти, общественных организаций, государственных корпораций, крупного бизнеса и других сфер деятельности. Проект направлен на то, чтобы девушки-лидеры могли найти себе наставников, которые бы передали им свой опыт, поделились накопленной мудростью. Минобрнауки ожидает увидеть эффект обратного наставничества, когда девушки смогут обучить своих наставниц компетенциям, в которых они являются экспертами, либо достаточно далеко продвинулись в этой области, уточнила она. Дружинина считает, что это ценный опыт для каждой женщины-лидера.

"Предполагаются онлайн- и офлайн-встречи, практические задания, а главное - это проведение от одного до трех рабочих дней в неделю вместе с наставником - совместное участие во всех мероприятиях, совещаниях, деловых встречах. И такое взаимодействие будет длиться в течение трех месяцев, дальше по решению наставницы они могут продлить свое взаимодействие, либо прекратить его раньше - никаких жестких ограничений в проекте нет", - сказала она.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.