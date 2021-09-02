ТОР "Курилы" привлекла свыше 20 млрд рублей инвестиций с момента своего создания

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 20 млрд рублей инвестиций привлечено на территорию опережающего развития (ТОР) "Курилы" с момента создания ее в 2017 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев на сессии "Перезагрузка островных территорий Дальнего Востока - особые условия для инвестиций" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы ориентированы прежде всего на привлечение инвестиций. Мы удовлетворены преференциальным режимом. За период распространения ТОР на Курилы мы привлекли свыше 20 млрд рублей инвестиций", - рассказал Зайцев.

Власти области предлагают также обнулить налог на добавленную стоимость, а также распространить формат ТОР на все Курильские острова. При этом часть земель на Курильских островах относится к лесному фонду, а также к особо охраняемым землям. Часть земель планируется вывести из этих категорий для создания комфортных условиях как для ведения бизнеса, так и для проживания рабочих.

В первую очередь планируется развивать рыбопромышленный комплекс за счет развития прибрежной зоны, строительства заводов и увеличения глубокой переработки продуктов. Также планируется развивать "чистую" энергетику. К 2025 году Сахалин планирует стать регионом с нулевой углеродной нейтральностью, при этом часть проектов будет ориентирована на экспорт.

На российском Дальнем Востоке действуют специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке создано 20 территорий опережающего развития.

ТОР "Курилы" была создана в августе 2017 года на территории Южно-Курильского городского округа. В мае 2020 года границы ТОР были расширены, в том числе для создания на Курильских островах туристической инфраструктуры. Расширение ТОР связано с проектами по строительству комплекса туристических объектов, рыбокомбината, судоремонтного завода и строительной компании. Реализация этих проектов позволит привлечь на островах Шикотан и Парамушир до 6 млрд рублей инвестиций, дополнительно будет создано 240 рабочих мест, а объем налоговых платежей за 10 лет превысит 800 млн рублей.