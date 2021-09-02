СМИ: в Китае начали собирать первый экземпляр российско-китайского самолета CR929

ШАНХАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Производство первого российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 началось в Китае. Об этом в четверг сообщил информационный портал "Сина цайзин".

По сведениям издания, предварительные подготовительные работы по созданию CR929 завершены, и специалисты приступили к сборке первого экземпляра этого самолета.

Базовая версия CR929-600 сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации с удлиненным (CR929-700) и укороченным (CR929-500) фюзеляжем. Его первый испытательный полет намечен на 2023 год.

Проект создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера реализуется с 2014 года. Самолет разрабатывается совместным предприятием Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и базирующейся в Шанхае китайской COMAC - компанией Craic. Российская сторона отвечает за консоли крыла, центроплан и механизацию крыла, китайская - за фюзеляж, обтекатель и горизонтальное и вертикальное оперение.