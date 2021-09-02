Минпромторг видит основания для снижения экспортных пошлин по ряду видов металлопродукции

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ видит основания для снижения ставок экспортных пошлин по ряду видов металлопродукции - в частности, по чугуну, ферросплавам и алюминию. Об этом заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума.

"Основания для пересмотра ставок есть по определенной номенклатуре. В частности, на чугун, на ферросплавы и на алюминий - это как минимум. Но мы ведем диалог с коллегами по правительству, поэтому будем стараться находить здесь компромисс", - сказал он, уточнив, что речь идет о снижении ставок.

Министр отметил, что пошлина действует до конца декабря, таким образом, принятие решения по снижению пошлин придется на конец года. "На следующий год у нас пока, слава богу, не предусмотрены пошлины", - добавил он.

"Что касается результатов введенных пошлин, мне кажется, пока еще рано говорить с точки зрения эффекта, и связано это с тем, что времени мало прошло с 1 августа. Но я могу сказать, что если снижение, например, по арматуре по сравнению с июнем и с июлем от 12% до 18%, - то сегодня цена на арматуру примерно 53 тыс. за тонну, при этом домиллиметровый прокат - где-то 73 тыс., что тоже на 15-16% ниже по отношению к июню - июлю. Поэтому в совокупности это дает определенный эффект", - сообщил министр.

По словам Мантурова, введение пошлин было фискальной мерой для создания "подушки" для отраслей, пострадавших от резкого повышения цен на материалы.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.