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Восточный экономический форум

Песков: ВЭФ открыт для всех лидеров государств региона

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) открыт для всех лидеров региональных государств, отдельное приглашение Японии для участия в форуме не отправлялось. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах (ВЭФ).

"Нет, - сказал Песков, отвечая на вопрос, отправлялось ли отдельное приглашение принять участие в форуме во Владивостоке премьер-министру Японии. - Форум в целом открыт для всех лидеров региональных государств, но не все лидеры достаточно мобильны. Как правило, большинство глав государств соблюдают определенные особые режимы, связанные с санитарной обстановкой, и конечно, мы должны принимать это во внимание".

Представитель Кремля подчеркнул, что Япония традиционно и регулярно принимает участие в ВЭФ. "Мы надеемся, что она будет также принимать участие в дальнейшем", - добавил он.

 

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