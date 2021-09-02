Вылов лосося в России в 2021 году может превысить 500 тыс. тонн

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство оценивает объем вылова лосося в России в 2021 году в более чем 500 тыс. тонн. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

"Я думаю, что по итогам мы за 500 тыс. [тонн] перевалим, когда закончится путина. Сейчас мы уже 490 тыс. поймали. Она на Сахалине еще продолжается, за 500 тыс. перевалим, и это, в том числе скомпенсировало недолов", - сказал он.

Шестаков отметил, что в целом сейчас вылов водных биоресурсов в России находится примерно на уровне 2020 года, превышая его показатели буквально на десятые доли процента. При этом показатель по вылову минтая меньше показателя прошлого года, добавил он.

Шестаков напомнил, что, по прогнозу Росрыболовства, вылов водных биоресурсов в России в этом году ожидается на уровне более 5 млн тонн.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.